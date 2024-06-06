İliç'te üç işçinin daha cesedine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen göçük sırasında toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 8'e yükseldi, 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 17:47, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:48
Erzincan'da 13 Şubat'ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde liç yığının kayması sonucu toprak altında kalan işçilere ilişkin gelişmeler sürüyor.
İliç ilçesinde faaliyet yürüten maden ocağında, liç kaymasından 114 gün sonra bugün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Böylece çökmenin yaşandığı ilk andan itibaren toprak altında kalan 9 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşılmış oldu.
İşçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.
Erzincan'da 13 Şubat'ta Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sırasında 9 işçi toprak altında kalmıştı.
Arama çalışmaları kapsamında 4 Haziran'da 1 olmak üzere toplamda 8 işçinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.