İliç'te üç işçinin daha cesedine ulaşıldı

Arama çalışmaları kapsamında 4 Haziran'da 1 olmak üzere toplamda 8 işçinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Böylece çökmenin yaşandığı ilk andan itibaren toprak altında kalan 9 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

Erzincan 'da 13 Şubat'ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde liç yığının kayması sonucu toprak altında kalan işçilere ilişkin gelişmeler sürüyor.

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