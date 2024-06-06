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'Kıskançlık' kavgasında lisanslı boksör, tabanca ile vuruldu

Zonguldak'ta 'kıskançlık' meselesi nedeniyle çıkan kavgada lisanslı boksör Rıdvan K. (20) tabanca ile vuruldu. O anlar kameraya yansırken, kaçan Berkay K. (19) yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 18:47, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 20:09
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Berkay K., iddiaya göre sevgilisinin çocukluk arkadaşı lisanslı boksör Rıdvan K.'yi kıskandı. Rıdvan K. ile Berkay K. arasında zamanla husumet oluştu. Rıdvan K.'nin Kapuz Plajı'nda olduğunu öğrenen Berkay K., dün akşam saatlerinde taksi ile Yeşil Mahalle Karpuz Caddesi'ne gitti. Burada hafif ticari araçtan inen Rıdvan K. ile 2 arkadaşı, Berkay K.'yi takside dövmeye başladı. Bu sırada Berkay K., yanındaki tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri Rıdvan K.'nin göğsüne isabet ederken, o anlar taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rıdvan K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancasına da el konuldu. Berkay K., emniyette susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay K. adliyeye sevk edildi.

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