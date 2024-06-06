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Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi. Erdoğan, "Ateşkes bir an önce sağlanmalı. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan sahibi herkese ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 19:06, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 19:27
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Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Gazze'de zulmün durdurulması için çağrımızı yineliyoruz. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Mirziyoyev'i Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Toplantıda birçok anlaşmaya imza attık.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Atacağımız bu adımlarla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

"İSRAİL'E KATLİAMLARINDA DESTEK VERENLER, BU SUÇA ORTAK OLMAKTAN VAZGEÇMELİDİR"

İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar istişarelerimizin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

Gazze'de zulmün durdurulması için çağrımızı yineliyoruz. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

Kıymetli kardeşim vizyoner liderliğiyle Özbekistan'ı bölgesel cazibeye dönüştürdü. Türkiye olarak bu sürece destek olmaktan sayın Mirziyoyev'e bu gayretlerine omuz vermekten ayrıca iftihar ediyoruz.

6 Şubat depremleri sonrasında Özbek halkının desteğini şükranla hatırlıyoruz. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin sembolüdür.

Depremzedelerimiz adına Özbekistan ve halkına teşekkür ediyorum. Kendisine bugün devlet nişanımızı tevdi edeceğiz.

En iyi keskin nişancı yarışmasında başarılı olan Özbekistan'ı kutluyorum.

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