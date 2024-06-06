Ali Koç: Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

"Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız." diyen Koç, "Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir ve bütün olduğumuz müddetçe bizleri durduracak hiçbir güç göremiyorum.

Finansal açıdan Avrupa'nın en kötü kulübüydük. Bizden bağımsız 700 kulübü inceleyen UEFA'nın raporundan bahsediyorum.

Geldiğimizde 17 milyon euro hemen ödememiz gereken rakam vardı. Kadro değerimiz rakiplerimizin altındaydı ve 612 milyon Euro borcumuz vardı.

"FENERBAHÇE'YE ADAY OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY"

Finansal açıdan gemiyi doğru noktaya getirdik. Daha çok yolumuz var. Tünelin sonundaki ışığı artık görebiliyoruz. Fenerbahçe'ye aday olmak artık çok kolay.

Önümüzdeki sene kadromuz daha da iyi olacak! Arkadaşlar inanın bundan sonra yolumuz açık. Bundan sonrası daha kolay.

Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak.

AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Jose Mourinho transferi sadece rakiplerin değil, Sayın Aziz Yıldırım'ın da dengesini bozmuş olacak ki son söylemleri kabul edilebilir değil."