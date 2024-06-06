KKTC'de sıcaklık rekoru kırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde hava sıcaklığının 45,5 dereceye ulaşmasıyla 1975'ten bu yana haziranda en yüksek sıcaklık kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 21:34, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 21:32
KKTC'de 1975'ten bu yana haziran ayında en yüksek sıcaklık kaydedildi.
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Güzelyurt'ta termometreler 45,5 dereceyi gösterdi.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı." ifadeleri kullanıldı.