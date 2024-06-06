KKTC'de sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı." ifadeleri kullanıldı.

KKTC'de 1975'ten bu yana haziran ayında en yüksek sıcaklık kaydedildi.

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