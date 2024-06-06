Ankara için sağanak uyarısı
Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 22:07, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 22:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.