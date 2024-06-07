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7 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

7 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 00:01, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 00:04
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7 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Adana/16.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik, Adliye, Baro ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bolu/12.00-15.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi Açılışı'na ve APY TEKMER Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İklim Ekonomisi Zirvesi Sürdürülebilirlik Finansmanı Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile 2023 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Evian-les-Bains/16.30)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali'ne İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'da başlayacak. Türkiye organizasyonda 44 sporcuyla mücadele edecek.

(Roma)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a yarı final maçlarıyla devam edilecek.

(Paris)

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