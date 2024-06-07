7 Haziran 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
7 Haziran 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkam Yunus ARINCI görevden alınmış ve bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih TANRIKULU atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;
- Uşak İ1 Milli Eğitim Müdürü Bülent ŞAHİN,
- Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer KIRBAÇ,
- Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel EKMEKÇİ,
- Şımak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan ŞENER,
görevden alınmış,
- Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil YÜCEL,
- Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah AYDIN,
- Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi ATEŞ,
- Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman CEBECİ, atanmıştır.
6 Haziran 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI