7 Haziran 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkam Yunus ARINCI görevden alınmış ve bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih TANRIKULU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Uşak İ1 Milli Eğitim Müdürü Bülent ŞAHİN,

- Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer KIRBAÇ,

- Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel EKMEKÇİ,

- Şımak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan ŞENER,

görevden alınmış,

- Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil YÜCEL,

- Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah AYDIN,

- Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi ATEŞ,

- Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman CEBECİ, atanmıştır.

6 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI