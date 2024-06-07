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Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alınarak yerine Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 00:05, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 01:05
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Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı.

Tanrıkulu'nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Kurul Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Mesleki kariyeri Başbakanlıkta başladı

Ankara'da 1974'te dünyaya gelen Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996'da mezun oldu, ardından ABD'de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

1997'de Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başlayan Tanrıkulu, 1998'den itibaren Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Vergi Başmüfettişi, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.

Mesleki faaliyetleri kapsamında OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında ülkeyi temsil eden Tanrıkulu, 2013 - 2015 yıllarında Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (Brüksel) Maliye Müşaviri ve NATO Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2015'de Cumhurbaşkanlığı DDK Üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017'den Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babası.

7 HAZİRAN 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkam Yunus ARINCI görevden alınmış ve bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih TANRIKULU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Uşak İ1 Milli Eğitim Müdürü Bülent ŞAHİN,

- Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer KIRBAÇ,

- Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel EKMEKÇİ,

- Şırmak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan ŞENER,

görevden alınmış,

- Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil YÜCEL,

- Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah AYDIN,

- Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi ATEŞ,

- Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman CEBECİ, atanmıştır.

6 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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