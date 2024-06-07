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AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor

"İkinci reform dalgası" başlatan AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek. AK Parti kaynakları yeni dönemde atılacak adımları açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 07:46, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 07:40
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AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Oy kaybını gidermek için bir dizi adımlar atan AK Parti, toplumun sıkıntılarını tespit için siyasetten bağımsız akademik düşünce kuruluşları ile hareket edecek.

Akademisyenlerden oluşan bilimsel ve sosyolojik araştırmalara dayanacak objektif çalışmalar ortaya koyacak.

Süreci AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yürütecek. Ala, geçtiğimiz hafta, "Çok alanlı eş zamanlı ince işçilikli reformlar yolda" demişti. Öze dair niteliksel sıkıntıların tespit edileceği çalışma, geçtiğimiz hafta Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısında da destek gördü. Parti teşkilatı "Halk nezdinde hiç kimse eleştiriden muaf tutulamaz" düsturu ile hareket edilmesi tavsiyesinde bulundu.

AK Parti kaynakları ise şunları söyledi:

Problemleri akademik düşünce kuruluşları tespit edecek

Teşhisi siyasi parti kimliği olan birileri yapmayacak

Cumhurbaşkanına yönelik eleştiriler de raporlarda yer alacak *Reformlar toplumsal mutabakatla yapılacak

Hukuk ve adalet sistemi çerçevesinde yürütülecek.

Öte yandan, istişare toplantısında parti kurucularının oy kaybının sebeplerini, "Değerlerin kaybı, dava ruhunun kaybedilmesi, etik dışı davranışların ile bozulmaların engellenmeyip teşkilata sirayet etmesi ve çürümenin yayılması, zamanında müdahalenin gecikmesi, yanlışlara göz yumulması" diye sıraladığı öğrenildi. Kurucuların, "Acilen değerlerimize, erdemlerimize ve ahlakımıza sahip çıkıp onları temel aldığımız bir siyasetin öncelemeliyiz. Çürümenin önüne geçip, çürüklerden kurtulmalıyız" tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Toplumun AK Parti'den uzaklaşmaya başladığına da dikkat çekilirken, değişim ve problemlerin çözüm sürecinin sadece genel merkez yönetimine bırakılmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, süreci yönetecek, öneride bulunacak ve takip edecek "İstişare Heyeti" kurulması istendi.

Partinin kurucuları ve eski kurmayları, "Oylarda bir erime yaşanmış, bu işi yürüten bir ekip var, bir bilet kesilmesi gerekiyorsa onlara da kesilecek. Bunlar tabii şeyler. Bunun sağlıklı yapılması gerekiyor. Vatandaş öze bakıyor. Genel merkez sorumluluk almalı. Kırmadan, dökmeden değişim yapılmalı" tespitinde bulunuyor.

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