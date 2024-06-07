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Marmara Denizi nefessiz kaldı! Yüzeyin 30 metre altı oksijensiz

Deniz Kaşifi ile Marmara Denizi'ni merceğe aldıklarını aktaran Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Akdeniz'den gelen oksijenli suyun artan kirlilikle sınırlı etki gösterdiğini ve ısınmanın da oksijensizliği artırdığını bildirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 08:08, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 07:59
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Marmara Denizi nefessiz kaldı! Yüzeyin 30 metre altı oksijensiz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsünün kullanımına sunulan insansız su altı planörü "Deniz Kaşifi", Marmara Denizi'nde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Enstitü, Marmara Denizi'nin hem yüzeyinde hem de derinlerindeki son durumu gözlemledi. Marmara Denizi'nde şimdiye kadar üç çalışma yaptıklarını aktaran Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu "Ölçümler kış şartlarında bile birçok alanın oksijen yönünden fakir olduğunu gözler önüne serdi. Bandırma ve Edremit Körfezlerinin de bulunduğu güney bölgesine taşınan; bölgenin aşırı oksijensizleşmesini kısmen de olsa azaltan bol oksijenli Akdeniz alt suyu girişi gözlendi. Fakat batıdan doğuya hat üzerinde gittikçe bu etki tamamen kayboluyor" dedi.

SEYRELME ÖNEMLİ

Çınarcık Çukuru'nda yapılan dalışlarda elde edilen verilerin, bölgedeki kronikleşmiş oksijensizliği bir kere daha ortaya koyduğunu ifade eden Salihoğlu "Kasım ayındaki çalışmalarda Gemlik Körfezi'nin en derin bölgesinde ve Armutlu ile İmralı adası arasındaki kanalda ölçüm yaptık. En önemli bulgusu, Armutlu açıklarından körfeze giren oksijence zengin Akdeniz suyuna rastlanması. Gemlik Körfezi gibi kapalı ve yüksek kirlilik tehdidi altındaki körfezlerin, dışarıdan gelen sularla seyrelmesi önemli. Körfez ortasında yapılan ölçümlerde ise Armutlu açıklarından gelen suyun bu noktaya kadar ulaştığını gözlemledik. Ancak körfez ortasından itibaren giren oksijenli suyun kaybolduğu görüldü. Bu durum kirlilikten kaynaklı aşırı organik yük sebebiyle gelen oksijen yönünden zengin Akdeniz suyunun bölgeyi yeterince seyreltemediğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Marmara'daki kirlilik azaltılmadığı sürece tehlikenin süreceği, küresel ısınmanın oksijensizleşmeyi artıracağı uyarısında bulunan Salihoğlu, kirlilik seviyelerinde bir azalma görmediklerini ve yüzeyin 30 metre altında oksijensizlik durumunun devam ettiğini bildirdi.

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