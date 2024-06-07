Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesi Alaylı mahallesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 08:15, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:16
Yangın Antalya'nın Aksu ilçesi Alaylı mahallesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere 5 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.