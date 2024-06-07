Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama
Araç muayenede kredi kartı farkına ilişkin resmi açıklama geldi
Araç muayenede kredi kartı farkına ilişkin resmi açıklama geldi
Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Boş 600 bin daire sisteme girsin, kiralar düşsün
Boş 600 bin daire sisteme girsin, kiralar düşsün
AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!
AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!
AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor
AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor
YKS hafta sonu yapılacak
YKS hafta sonu yapılacak
Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi
Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara için sağanak uyarısı
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı
Bakan Işıkhan'dan İsrailli temsilciye tepki: Salonu terk etti
Bakan Işıkhan'dan İsrailli temsilciye tepki: Salonu terk etti
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7 Haziran 2024 Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; birçok bölgede sağanak beklenirken yağışların İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 08:56, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:40
Yazdır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber