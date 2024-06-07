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Brent petrolün varil fiyatı 79,92 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,92 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 09:50, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:50
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Brent petrolün varil fiyatı 79,92 dolar

Dün 80,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 79,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) grubunun güçlü talep öngörüsü ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda küresel petrol talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gays, grubun bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediğini belirterek, "2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2,3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu öngörüler, artan talebin OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri doğrultusunda azalan arzla karşılanamayacağı endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Grup, 2 Haziran'da yapılan toplantısında, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintilerini Eylül 2024'e kadar uzatacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Orta Doğu'da süren çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi de fiyatları yükseltmeye devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), perşembe yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin Kızıldeniz üzerinden fırlatılan sekiz Husi insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha ettiğini söyledi.

Petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz'de devam eden karışıklıklar, arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 80,50 ile 81,14 dolar aralığının direnç, 78,80 ile 77,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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