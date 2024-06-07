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Ankara'da 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 09:55, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:01
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte gıda operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 300 tona yakın sahte gıda malzemesi ele geçirildi. Üretim yapılan iş yerinde yapılan incelemelerde, son tüketim tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünlerin geri dönüştürülerek tekrar piyasa sürülmek üzere hazırlandığı görüldü.

Öte yandan, mısır unu kullanılarak peynir üretimi yapıldığı tespit edildi. Hijyen koşullarından yoksun bir ortamda üretilen gıda ürünlerinin, hazırlanan sahte etiketlerle birlikte satışının yapıldığı belirlendi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, düzenlenen operasyonun ardından açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, Ankara'da üretilen sahte gıdaların vatandaşlara satılması ihtimallerine karşı son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin ve Tarım İl Müdürlüğünün çok ciddi kontroller ve denetimler yaptığını belirterek, "Yılbaşından bu yana jandarmamız ve Tarım Müdürlüğü ekiplerimizin birlikte yaptığı 6 ayrı operasyonda yaklaşık 150 ton civarında bozuk ya da sahte gıda yakalanmış ve bunların sorumluları adalete teslim edilmiştir. Tabii bu yakalananlar genellikle satış yerlerindeydi. Bunların nerede üretildiği, nasıl üretildiği konusunda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda bugün ciddi bir netice ortaya çıktı. Gördüğünüz bu iş yerinde, arkadaşlarımızın yaptığı denetimde yaklaşık 300 ton civarında sahte gıda maddesi; peynir, zeytin, süt ürünleri ve diğer malzemeler ele geçirildi. Tabii gereği yapılacak, adli mercilere konu derhal intikal ettiriliyor. Bozuk gıdalar da hemen imha edilmek üzere arkadaşlarımız tarafından kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere götürüldü" ifadelerini kullandı.

"İlgili birimlerimiz vatandaşlarımızın şikayetine açıktır"

Vali Şahin, vatandaşlara bozuk, son tüketim tarihi geçmiş ve sahte gıdaları yedirecek kadar insafsız olan kişilere karşı mücadelenin sürdürüleceğinin altını çizdi.

Bundan sonra kolluk kuvvetleri, gıdadan sorumlu ilgili kurumların piyasalarda, tüm satış yerlerinde ve imalat yerlerinde denetimlerin sıklıkla süreceğini ifade eden Vali Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlardan talebimiz şu. Özellikle ucuz gıdalara, özellikle internet üzerinden, sanal medya üzerinden satışı yapılan gıdalara lütfen dikkat etsinler. Gerçekten arada fahiş fark varsa bunu biraz şüphe ile karşılayıp ilgili mercilerle, gerekirse laboratuvarlarda testini istesinler. Biz vatandaşımızın bu anlamda herhangi bir sebeple aldatılmasından, sağlığının tehdit edilmesinden ve tehlikeyi düşürmesinden çok rahatsızız ve bunun gereğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda da bizlere müracaat etmekten lütfen çekinmesinler. Her an hem kolluk kuvvetlerimiz hem gıda ile ilgili birimlerimiz vatandaşlarımızın şikayetine açıktırlar. Her zaman onlara yardımcı olmaya hazırdırlar"

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