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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 10.225,04 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 13:40, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 13:28
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,65 puan azalışla 10.225,04 puana düştü. Toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,96 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öte yandan, dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolarla Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylece yurt dışında yerleşikler, 2012'den bu yana ilk kez 10 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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