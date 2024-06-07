Nusret vergi rekortmeni oldu

Çektiği et videolarıyla ve zincir restoranlarıyla tanınan şef Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından vergi rekortmeni olduğunu duyurdu.

Nusret sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* 2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmenin gururunu yaşıyoruz.

* Alın teri. 7/24 ülkemiz için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığıdır.