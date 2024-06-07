Nusret vergi rekortmeni oldu
Son yılların popüler işletmecilerinden şef Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 10:11, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:30
Çektiği et videolarıyla ve zincir restoranlarıyla tanınan şef Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından vergi rekortmeni olduğunu duyurdu.
Nusret sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
* 2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmenin gururunu yaşıyoruz.
* Alın teri. 7/24 ülkemiz için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığıdır.