Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım

Fenerbahçe'de başkanlık seçim heyecanı yaşanacak.

Seçimli genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.

Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İLK GÜN İBRA VE BÜTÇE İKİNCİ GÜN SEÇİM

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil): Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi

Yönetim Kurulu (Yedek): Ali Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya

Denetim Kurulu (Asil): Mehmet Vodina, Selda Leventci, Reha Semih Bedizel, Ahmet Kıvanç Turancı, Hulusi Kesgin

Denetim Kurulu (Yedek): Dilek Kanlı, Murat Zekeriya Ünlü, Haluk Bilen

Disiplin Kurulu (Asil): Cafer Tayyar Başaran, Hüdaverd Aksen, Haluk Can Özel, Aydın Güler, Mustafa Turan, Cenk Küçük, Reşit Selim Keki

Disiplin Kurulu (Yedek): Muharrem Murat Bayram, Gamze Ersöyler, Muammer Eylem Menekşe, Anıl Emre

Sicil Kurulu (Asil): Esra Öztürk Çilingir, Fahrettin Çekmeceligil, Feyza Özarca, Sevim Öztaşkın, Abdullah İnanç Duman

Sicil Kurulu (Yedek): Taner Oruğ, Hulusi Acar, Sezai Seçkin Durahim

Balotaj Kurulu (Asil): İnci Ceyda Teomanlı, Muazzez Handan Özkan, Haluk Güvener, Levent Mehmet Bilgin, Tolga Saygılı, Serhan İren, Mert Sayın, Fikret Mulhan, Semih Burç Bayülken

Balotaj Kurulu (Yedek): İsmail Hakkı Ergüzel, Murat Kaya, Serkan Ertunç Akkirman, Fikret Aşkın Bedük, Cenk Bilsel

Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu (Asil): Selman Arınç, Ahmet Mesut Köseoğlu, Alp Akbostancı, Arcan Bayraktaroğlu, Recai Cihan Ayger

Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu (Yedek): Fatma Yaşar Korkulu, Neşet Özgen, Bilal Acar Yıldız

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil): Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş

Yönetim Kurulu (Yedek): Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın

Denetim Kurulu (Asil): Doğan Yeşin, Sadettin Nalbantoğlu, Ali Ferhat Ağmış, Turgut Tuncer, Aydın Yılmaz

Denetim Kurulu (Yedek): Erhan Kökçay, Yasemin Önenç

Disiplin Kurulu (Asil): Cengiz Köksal, Zuhal Bereket Baş, Zeki Çalışkan, Serkan İçtem, Fesih Delidere, Ahmet Gürel, Adil Erkoç

Disiplin Kurulu (Yedek): İlyas Bulcay, Fevzi Oğuz Elkatip, Cemal Kamışoğlu, Musap Geylani Kadayıfçıoğlu

Sicil Kurulu (Asil): Mahmut Alkım Pınar, Hasan Kerim Paker, Gökhan Berker, Baki Levent Mandabaş, Murat Aydın

Sicil Kurulu (Yedek): Zeki Sever, Mehmet Kaan Han, Derya Aldırmaz

Balotaj Kurulu (Asil): Tayfun Köksal, Yalçın Karatoy, Yahya Uğur, Zeynep Deniz Doğan, Harun Ata, Hasan Murat Avcı, Ayhan Balıkçı, Adil Coşkun, Gürol Baroncelli Sağıroğlu

Balotaj Kurulu (Yedek): Onur Keskin, Gökhan Aydın, Muharrem Kaya, Salim Kain, Fatih Yılmaz

Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu (Asil): Rafet Sertaç Kayserilioğlu, Zehra Ceylan Kabadayıoğlu, Ahmet Hilmi Hacaloğlu, Zühre Akgün, Halit Üstüner

Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu (Yedek): Ayşe Yonca Baltaoğlu, Burak Yiğit Aydın, Adem Kılıççı