Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

Olay, dün gece, Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Sokaktaki kaldırımda duran Sefa Karakuş'a kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla 2 el ateş açıldı. Kurşunların isabetiyle yaralanan 3 çocuk babası Karakuş, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla, özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karakuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakuş'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.