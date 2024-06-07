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İlber Ortaylı'dan sokak hayvanları açıklaması

Son dönemlerde tartışmaların odağında olan başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasıyla ilgili bir isimden daha açıklama geldi. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "Hayvan katline kimse müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 10:54, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:01
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İlber Ortaylı'dan sokak hayvanları açıklaması

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın YouTube platformundan sürdürdüğü Kafa TV programının yeni konuğu İlber Ortaylı oldu. Ortaylı gündeme dair soruları yanıtladı.

Sokak köpekleri hakkında yapılan yasa tasarısı için sorulan soruyu da yanıtlayan İlber Ortaylı, "Hayvan katline kimse müsaade etmez. Bu işi de ideolojiyle açıklamasınlar. Her kesimden insan hayvanseverdir" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Son yıllarda giderek artan başıboş sokak köpekleri vatandaşları tehdit ediyor. İnsanlara ve sokak kedilerine saldıran köpek sorunu giderek artınca hükümet harekete geçti. Bu kapsamda başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlanan kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklifin hazırlıkları sırasında dünya örnekleri incelendi. İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı. Teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi. Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

30 GÜNÜN SONUNDA SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" değerlendirmesini yaptı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek. Sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyundan çok yoğun talep geldiğini anlatan AK Partili kaynaklar bakım, kısırlaştırma, barınak gibi yöntemlerin çözüm olmadığını belirtiyor. Kaynaklar, mevcut şartlarda sokak köpeklerinin popülasyonundaki artışının önlenemeyeceğine de vurgu yapıyor.

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