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Altının gramı 2 bin 464 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 464 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 11:03, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:04
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Altının gramı 2 bin 464 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 2 bin 462 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 464 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,9 artışla günü 2 bin 377 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 374 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu ifade ederek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD'de bu hafta açıklanan verilerin, uzun zamandır güçlü duruşunu koruyan ve Fed'in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri verdiğini vurgulayan analistler, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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