Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Belgeler Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 11:08, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:28
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.
Tunç, 'Belgeler Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz' dedi.