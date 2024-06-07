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Antalya, bayram tatilinde nüfusunun iki katı turisti ağırlayacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya'nın 4 milyon civarında turisti konuk etmesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 12:00, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:53
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Antalya, bayram tatilinde nüfusunun iki katı turisti ağırlayacak

Yıl başından bu yana 4 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya'da, bayram tatiliyle hareketlik daha da arttı. Kentin özellikle sahil kesimindeki turizm bölgelerinde otellerde, tatil köylerinde, villalarda, bungalov evlerde rezervasyonlar yüzde 100'lere yaklaştı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bayram tatilinin 9 güne çıkmasının, bayramın okulların tatil olduğu döneme denk gelmesinin özellikle iç pazardaki talebi artırdığını söyledi.

"Yüzde 100'ü bulacağız"

Kentte yabancı turist yoğunluğuna iç pazarın da eklendiğini dile getiren Saatçioğlu, şunları söyledi:

"Antalya'da turizmde yüksek sezona girdik. Doluluklarımız yüzde 75-80 civarındaydı, bayram tatilinin uzamasıyla yüzde 100'ü bulacağız. Oteller şimdiden güzel rezervasyonlar alıyor. Son dakika karar veren kapı misafirlerimiz her zaman olur, dolayısıyla rahatlıkla yüzde 100'ü bulacağımızı söyleyebilirim. Antalya'nın nüfusu 2,5 milyon, bayram tatilinde yaklaşık 3,5 - 4 milyon daha turist geldiğini düşünürsek 6,5 milyon düzeyinde bir hareketlilik yaşayacağız."

Okulların tatile girmesiyle de erken rezervasyonlarda sevindirici rakamlara ulaşıldığını ifade eden Saatçioğlu, bu yıl geçen yıla göre gerek turist gerek gelir noktasında gözle görülür nitelikle bir artış olduğunu kaydetti.

Antalya'daki otellerin turist yoğunluğuna hazır olduğunu ancak kentte trafikte sıkıntılar yaşandığını anlatan Saatçioğlu, "Özellikle havaalanına gelip Alanya bölgesine giden misafirler çok büyük zorluk çekiyor. Kemer tarafı nispeten çok çok daha iyi, iki gidiş, iki geliş var. Ama Alanya'da yol gittikçe uzuyor, 3,5 - 4 saatlik uçak yolcuğundan gelen turistler, 2 saat daha bu alanlara gitmek için ızdırap yaşıyor." diye konuştu.

Her bütçeye uygun tatil imkanı

Saatçioğlu, Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu ve her kesime hitap edebildiğini dile getirdi. Bayram tatili için bölgedeki otellerde fiyatların yıldızlarına göre de farklılık gösterdiğini dile getiren Saatçioğlu, "Bölgede 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerimiz var. Her şey dahil kişi başı 3 bin liraya da konaklayan misafirlerimiz olacak, 15 bin lira ödeyen misafirlerimiz de olacak. Herkese uyan bir fiyat yelpazesi mevcut." dedi.

Erken rezervasyon yaptıranların ise daima daha uygun fiyatta tatil yapma imkanına sahip olduklarına dikkati çeken Saatçioğlu, özellikle yerli turistlere erken rezervasyon fırsatlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Hakan Saatçioğlu, otel rezervasyonlarını internet sitelerinden yapan tatilcilere de güvenli siteleri tercih etmelerini ve tatile gelmeden önce oteli arayarak rezervasyonlarını kontrol etmeleri önerisinde bulundu.

Villada tatil 4 bin 750 liradan başlıyor

Villa turizmi işletmecisi Özgür Önder de bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla villalarda da rezervasyonların arttığını söyledi.

Kaş bölgesinde 10 bin civarında villa bulunduğunu belirten Önder, doğa içinde izole tatil yapmak isteyen tatilcilerin villa turizmini tercih ettiğini kaydetti.

Bayram tatili için villa turizminde doluluk oranlarının yüzde 90'larda olduğunu ifade eden Önder, "Standarttan lükse göre çeşitli konseptlerde villalarımız mevcut. 1 artı 1 villalarımız gecelik 4 bin 750 liradan, 2 artı 1'ler 7 bin liradan, 8-10 kişilik villalarımız da 9 bin 600 liradan başlıyor. Villanın özelliklerine göre de fiyatlar artıyor." diye konuştu.

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