Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.