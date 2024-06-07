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Bakan Bayraktar: Nükleer enerji olmadan emisyon hedeflerine ulaşılamaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerji konusunun giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, "Nükleer enerji olmadan, dünya karbon emisyonlarını düşürme hedeflerine ulaşamaz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 13:53, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 13:53
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Bakan Bayraktar: Nükleer enerji olmadan emisyon hedeflerine ulaşılamaz

Bakan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen "Geleceğin teknolojik ekosistemi: İnsanlık ve gezegenin faydası için" başlıklı oturumda konuştu.

Türkiye'de vatandaşlara güvenilir ve ekonomik açıdan karşılanabilir enerji sağlamaya öncelik verdiklerini anlatan Bayraktar, bunu aynı zamanda çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayraktar, söz konusu görevlerin her geçen gün zorlaştığına işaret ederek, "Çünkü günümüzde her şeyin daha fazla elektrikli hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Çok sayıda şirket, ulaşım, gıda, sanayi ve dijital teknolojilere yatırım yaparken, yapay zeka konusunda da önemli ilerlemeler sağlanıyor." diye konuştu.

Yaşanan bu değişimden ötürü sistemlerin elektrikli hale getirildiğini belirten Bayraktar, "Bunları yaparken, daha rekabetçi bir enerjiye erişmek de istiyoruz. Tüm bu adımları atarken, diğer yandan enerji talebi de artıyor." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının her yıl ortalama yüzde 4 ila 5 arasında arttığına dikkati çekerek, "Türkiye, yenilenebilir enerjide muazzam bir potansiyele sahip. Güneşten, rüzgara, jeotermalden biyokütle enerjisine, hepsinden faydalanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nükleer enerjinin önemi artıyor

Yenilenebilir enerji kapasitesini 12 yılda 60 gigavata ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 11'inci sırada olduğunun altını çizdi.

Enerji verimliliğinin de ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatan Bayraktar, bu konuda tarımdan sanayiye detaylı bir planlama yaptıklarını söyledi.

Bayraktar, enerji verimliliği alanında 20 milyar dolardan fazla yatırım planladıklarını belirterek, "Böylelikle 100 milyon tondan fazla karbon emisyonunu bertaraf etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Nükleer enerji konusunun giderek daha fazla önem kazandığını kaydeden Bayraktar, "Nükleer enerji olmadan, dünya karbon emisyonlarını düşürme hedeflerine ulaşamaz. Aralık 2023'te Dubai'de düzenlenen COP28'de, karbon emisyonu hedeflerine ulaşmak için küresel ekonomilerin 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitelerini üç katına çıkarmaları gerektiği vurgulandı." diye konuştu.

Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'la iyi bir işbirliği yürüttüklerini belirterek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanı sıra ilave reaktörlere de ihtiyaç duyacaklarının altını çizdi.

Türkiye'nin, temiz enerji konusunda önemli avantajlara sahip küçük modüler reaktörler kurmayı da arzu ettiğini belirten Bayraktar, petrol ve doğal gazın yanı sıra yeşil hidrojen konusundaki projelerle de ilgilendiklerini ifade etti.

Bayraktar, kritik minerallerin de büyük önem taşıdığını ve bu alanda kimlerin tedarikçi olacağının gelecek yıllarda önem kazanacağını söyledi.

Bakan Bayraktar, SPIEF ziyareti kapsamında Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile de bir araya geldi.

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