Okul inşaatında çökme: İşçiler beton kalıbın altında kaldı

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, olaya ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer 4 işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

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