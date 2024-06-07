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CHP lideri Özel'den Erdoğan'a 5 maddelik dosya

CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyaret sırasında gündeme getireceği konular belli oldu. Özel'in gündeminde Gezi Davası tutukluları, Kobani Davası kararları, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması, Sinan Ateş suikastı ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması gibi konuların yer aldığı öğrenildi.

Haber Giriş : 07 Haziran 2024 14:32, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:33
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CHP lideri Özel'den Erdoğan'a 5 maddelik dosya

Ekonomim'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e yapacağı iade-i ziyaret, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da gerçekleşecek. 18 yıl sonra ilk defa CHP Genel Merkezi'ne gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında ise hangi konuların yer alacağı netlik kazandı.

Gezi Davası tutukluları zirvenin önemli başlıkları arasında

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gezi Davası tutukluları taraflar arasındaki zirvenin önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. CHP lideri Özel, Erdoğan'a hukuksuz şekilde içeride tutulduklarını belirttiği Gezi Davası tutuklularıyla ilgili AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini iletecek. Emekli kuvvet komutanlarına yönelik salıverilme kararını iyi niyetli bulduklarını ifade edeceği belirtilen Özel, hukuksuzlukların çözümüne yönelik daha fazla somut adım atılması gerektiğini söyleyecek.

Özgür Özel'in dosyasında yer alacak konular

Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz de Özel'in dosyasında yer alacak. Birgün'de yer alan habere göre yargıya siyasi müdahale ve sert söylemler ile kutuplaştırma ısrarının Türkiye'ye zarar vereceğini ifade etmesi beklenen Özel, somut adımların atılarak siyasetteki gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayacak. Emeklilerin insanca koşullarda yaşayabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bir zam yapılması ve asgari ücretin de arttırılması gerektiği Erdoğan'a anlatılacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan eşlik edecek.

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