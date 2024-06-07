'Öğretmen öğrenciyi sıcak su serperek yaraladı' iddiasına inceleme
Karaman'ın Başyayla ilçesinde ortaokul öğrencisinin sıcak suyla yaralandığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 15:35, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:49
İddiaya göre, ilçedeki okulun 6. sınıf öğrencisi Y.K.A. (12), okulda görevli öğretmen Ş.A. tarafından üzerine sıcak suyun serpilmesi sonucu yaralandı.
Vücudunda hafif yanıklar oluşan Y.K.A. tedavi altına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı, Ş.A'nın açığa alındığı öğrenildi.