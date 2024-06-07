Otogarda 'emeklilere yüzde 20 indirim' denetimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yönetmelikte, uygulanabilirliğin artırılması, caydırıcılığın sağlanması, taşımacıların mevzuattaki boşluklardan yararlanmaması, mevzuatın adil ve sürdürülebilir şekilde uygulanması amacıyla değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle, otobüslerle şehirler arası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkanı sağlandı. Alınan bu kararla ilgili olarak Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri saat 14.00'da başlayarak Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik yüzde 20 indirimin uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

"KURALA UYMAYAN FİRMALARA 5 UYARI CEZASI"

Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan uygulama hakkında bilgi vererek, "Ulaştırma Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004 yılını emekliler yılı ilan etmesi sebebiyle yönetmelikte bir değişiklik yaptık. 31 Mayıs itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hiçbir koşulu olmadan tüm emekliler yüzde 20 indirimle bilet alabiliyorlar. Biz de sayın bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun direktifleri doğrultusunda, özellikle bayramda bu indirimin uygulanıp uygulanmadığına dikkat ediyoruz. Eğer kurala uymuyorlarsa biz bunu tespit ettiğimizde firmanın yetki belgesine yönetmelik kapsamında 5 uyarı ceza puanı veriyoruz. Bu ceza puanını kaldırmak istediklerinde 2 bin küsür lira bedel yatırarak bu uyarı cezasını kaldırabiliyorlar. Şikayet kanallarımız her zaman açık. Yüzde 20 indirim yapmayan firmaları Ulaştırma Bakanlığımızın internet sitesinden bize bildirebilirler. Bildirmeyenler ise CİMER'den şikayetlerini dile getirebilirler. Bu şikayetleri mutlaka değerlendiriyoruz. Firmanın savunmasını alıyoruz kusurlu görünen firmalar hakkında da idari işlem yapıyoruz" dedi.

"YETERLİ DEĞİL"

Emekli vatandaş Ömer Kılıçoğlu, "Yüzde 20 indirim yeterli değil. Benim emekli maaşım 10 bin 542 lira. Bu maaşla ne yapabiliriz? Yüzde 20 değil yüzde 100 yapsalar da değişen bir şey olmuyor" dedi.