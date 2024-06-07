Bilecik Valiliğinden ekmek zammı açıklaması

Bilecik Valiliği, Bozüyük ilçesinde ekmeğe yapılan zamla ilgili açıklama yayınladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Valiliğimiz Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına ve Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, odalar tarafından düzenlenen tarifeyi bulundurmayan ve tarifeye uymayan esnaf ve tacirlere mevzuatta belirtilen cezai işlemlerin uygulanması ve yapılan işlemler hakkında valiliğimize Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilgi verilmesi hususunda resmi yazı yazılmıştır. İlgili yazı odalar tarafından ekmek üretimi yapan fırıncı esnafa tebliğ edilmiştir. Ayrıca 5 Haziran 2024 Çarşamba günü, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında, fırıncı esnafın yeni ekmek zam talebi için 200 Gram 10 lira toplanan, Ekmek Azami Fiyat Tarifesi Komisyonunun, tarifi hakkında görüşleri alınarak, ilgili mevzuat gereği değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Odalar tarafından yeni Ekmek Fiyat Tarifesi belirlenerek yürürlüğe girene kadar ekmek üretimi ve satışı yapan fırıncı esnaf mevcut geçerli tarife olan 200 Gr 8,00 TL- 250 Gr 10,00 TL fiyatından ekmek satışı yapılacak olup, bu tarifeye uymayan fırıncı esnafa idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.