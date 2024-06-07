Emekli polis dehşet saçtı: Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., ev halkını rehin aldıktan bir müddet sonra sonra intihar etmek için cama çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri geldi. Ekiplerin beraberinde gelen polis köpeği müdahale ve güvenlik kontrolü için binaya bırakıldı. Bu sırada iddiaya göre şüpheli tarafından silahla vurulan polis köpeği camdan aşağıya atıldı. Ardından Özel Harekat polisleri eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.