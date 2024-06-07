Erdoğan'dan Astronot Tuva Cihangir Atasever'e: Son olmayacaksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında uzay yolculuğuna çıkacak olan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde 7 bilimsel deneye imza atacak olan Atasever ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alper Ağabeyi'nin dezavantajları vardı ama senin önünde Alper Ağabey gibi bir avantajın var. Çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin. Bu görev ile genç nesillerin bilime olan ilgisini artıracak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarına çok büyük bir zemin hazırlayacaksınız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaydaki merakını giderecek adımları atacaksın. Sen 2'inci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın." ifadelerini kullandı.