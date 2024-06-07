Kuvvetli yağış 22.00'ye kadar etkisini sürdürecek
Yurdun iç kesimlerinde başlayan kuvvetli yağışların, saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 19:35, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 20:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İç Anadolu'nun batısıyla İç Ege'de kuvvetli yağışların etkili olduğunu aktardı.
Macit, gök gürültülü sağanağın 22.00'ye kadar devam edeceğini söyledi.
Abdullah Macit, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Afyonkarahisar çevrelerinde yine kuvvetli yağışların görüleceğini belirtti.
Sel, su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunan Macit, uyarıların "www.mgm.gov.tr" adresinden takip edilmesini istedi.