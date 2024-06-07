İstediği şarkı çalınmayan şüpheli 3 kişiyi silahla yaraladı
Beşiktaş'ta istediği şarkı çalınmadığı için tartıştığı gece kulübü çalışanlarına silahla ateş açan şüpheli, 3 kişiyi yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 19:50, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 20:45
Etiler Aytar Caddesi'ndeki gece kulübüne giden Z.B, istediği şarkının çalınmaması üzerine eğlence mekanında bulunan kişilerle tartıştıktan sonra buradan ayrıldı.
Bir süre sonra aracıyla geri dönen Z.B, mekanın girişinde bekleyenlere silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri çalışanı 3 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gece kulübü ve çevresinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.