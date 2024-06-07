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Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul'da yakalandı

Geçmişte birçok soruşturmanın merkezinde yer alan uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul'da düzenlenen büyük bir operasyonun parçası olarak yakalandı. Ünğan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla da suçlanmıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 22:07, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 22:09
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Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul'da yakalandı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla da suçlanan, tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki yıllarda Covid-19 salgını nedeniyle izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan'ın, polisin düzenlediği bir dizi operasyonda yakalandığı öğrenildi. Sabah saatlerinde emniyet güçlerince düzenlenen büyük bir operasyonun önemli bir parçası olarak yakalandığı öğrenilen Ünğan'ın, hangi suçlamayla gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. Öte yandan şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Söz konusu operasyonun kaç ili kapsadığı ve Ünğan ile beraber kaç kişinin daha yakalandığı ise henüz belirtilmedi.

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