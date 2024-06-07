A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu

A Milliler, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

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