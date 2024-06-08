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YKS maratonu başlıyor

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday bugün ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek. Sınav 3 oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar sınav salonlarına sınav giriş belgeleri ve fotoğraflı kimlik kartlarıyla alınacak. Sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da ilan edilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 07:08, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 07:10
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YKS maratonu başlıyor

Aylardır süren çalışmalarda sona gelindi. Üniversiteye gitmek isteyen adaylarda heyecan dorukta. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün başlıyor.

Sınav bu yıl 245 sınav merkezinde uygulanacak. Üç oturumda da sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.

Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilecek.

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınacak.

YKS maratonunda ikinci oturum ise yarın gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Yabancı Dil Testi de yarın yapılacak

Sınavın üçüncü oturumu da yine yarın yapılacak. Yabancı Dil Testi saat 15.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar, sınava girerken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda olacak.

Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.

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