Bu düpedüz hınzırlık! At etinden sonra şimdi de yaban domuzu

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre;

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın bir çiftliğe yaptığı baskında kesilmiş yaban domuzu eti ele geçirmesi ettte kırmızı alarm zillerini çaldırdı.

Jandarma ve bakanlık soruşturmasını derinleştirirken bölgedeki hayvan üreticilerinin dile getirdiği bir iddia tüyleri diken diken etti.

Korkunç iddiaya göre Müslüman ülke Türkiye'de millete haram olan domuz eti inek/koyun eti diye satıldı. Bölgedeki üreticiler, 2021 yılından bu yana bazı köylülerin domuz avcılığını meslek haline getirdiğini öne sürerek "Domuz eti olayı yeni bir gelişme değil, uzun yıllardır eline tüfek alan dağa çıkıp domuz avlıyor. Ardından bu avlanan domuzlar köy merkezine uzak, tenhadaki ahırlarda kesiliyor, iç organları boşaltılıp paketlenip satılıyor" dedi.

Bu işin ticaretini yapan belli grupların olduğu da iddia edilirken, domuz etlerinin paketlendikten sonra, otellere, tabildot şirketlerine ve yol üstü işletmelere el altından temin edildiği belirtildi. Yalnızca Aydın değil, Manisa, Afyon ve Antalya'daki işletmelere de etlerin temin edildiği iddia edildi. Yaban domuzlarının 80 ile 100 kilo arasında olduğu, fiyatlarının ise küçükbaş hayvan et fiyatlarına göre oldukça ucuz verildiği belirtildi.

İncirliova'da infial uyandıran olayın ardından açıklama yapan İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak, münferit bir olayın bedelinin bütün İncirliova esnafının üzerine yıkılmamasını istedi. Sürekli denetimler yapıldığını kaydeden Uçak "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerine devam edebilirler" dedi. Ayrıca, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplantı yapılacağı ve domuz etlerinin nerelere satıldığının açıklanacağı da öğrenildi. Öte yandan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çöp şiş dükkanlarında domuz eti taraması yaptı. Denetimde işletmeler temiz çıktı.