Meteoroloji'den 18 kente sarı kodlu uyarı!

Hafta içi yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, hafta sonu yerini birçok kentte sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 18 kent için sarı kodlu uyarı verirken, sıcaklıkların ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. İşte 8 Haziran 2024 MGM hava durumu tahminleri...

8 HAZİRAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Başkent Ankara, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük'te beklenen yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

Vatandaşlardan sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 29°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu

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