Türkiye, ikinci astronotunu uzaya gönderiyor

Atasever, bugün gerçekleştireceği uzay seferine ilişkin, "Uçuşta Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yer yüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar." dedi.

Atasever, bugün yapılacak "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun, Nisan 2023'te ABD'nin Houston şehrinde başlayan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzanacak Ax-3 görevinin parçası olarak kurgulanan bir eğitim adımı olduğunu söyledi.

Dolayısıyla bunun "herhangi bir ek maliyet doğurmadan" icra edecekleri bir uzay uçuşu niteliği taşıdığını vurgulayan Atasever, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK UZAY ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olarak bu eğitim adımını da bilimsel misyona dönüştürdük. 7 farklı bilimsel deney seçtik. Bunların uzay aracına entegrasyonu üzerinde aylardır çalışıyoruz. Uzay uçuşumuz için hiçbir ek maliyet çıkarmadan yeni bir bilimsel misyon türetmiş olduk. Umuyorum ki bu uçuş kapsamında gerçekleştireceğimiz deneyler ülkemizdeki uzay araştırma ve çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır."

ABD'de uçuş öncesi son hazırlıklarını yapıyor

Atasever, 28 Mayıs'ta ABD'de Axiom Space tesislerine deneyleriyle ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirmek için gittiklerini şimdi de New Mexico'da fırlatmanın gerçekleşeceği Spaceport tesisinde bulunduklarını söyledi.

Bu hafta boyunca uçuşa yönelik eğitimler aldıklarını belirten Atasever, mikro yer çekimi ortamında üzerinde taşıyacağı deney ekipmanlarını test etmek üzere yüksek manevra kabiliyetine sahip uçaklarla aerobik uçuşlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Atasever, uzaya giderken yanına alacağı eşyalara ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın Nisan 2023'te TEKNOFEST'teki tanıtımımızda teslim ettiği bayrak benimle birlikte olacak. Benim annemin memleketi olan Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yeryüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar. Buna ek olarak ailemin ve yakın çalışma arkadaşlarımın onlar için kıymetli olan ve uzaya götürmem için bana teslim ettiği bazı minik objeler de benimle olacak."

Atasever, uzay yolculuğunu "VSS Unity" aracıyla yapacak

Atasever'in bugün ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden gerçekleştireceği uzay seferi, uçuşu yapacağı uzay aracı açısından da özel bir önem taşıyor.

Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve bu zamana kadarki 12'nci uzay uçuşunu gerçekleştirecek ve Atasever'in de içinde olacağı "VSS Unity", bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak.

Taşıyıcı uçakla havalanıyor

Atasever'in uzay yolculuğunu yapacağı "VSS Unity", hibrit itki sistemiyle çalışan ve yeniden kullanılabilir bir yörünge altı uzay aracı olarak dikkati çekiyor.

Virgin Galactic'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sahip olduğu hibrit roket motoru, "VSS Unity"nin yaklaşık 60 saniyede ses hızının 3 katı hıza ulaşmasını sağlıyor.

"VSS Unity", yüksek irtifaya ve ağır yük kapasitesine sahip, özel yapım, dört motorlu, çift gövdeli bir taşıyıcı uçakla havalanıyor.

Ana gemi olarak da adlandırılan bu taşıyıcı uçak, yaklaşık 50 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu irtifa, normal bir uçağın veya nakliye uçağının uçabileceği seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

Roket motorunu ateşleyerek uzay yolculuğuna devam ediyor

Tuva Cihangir Atasever'in de yer alacağı "Galactic 07" uçuşunda, "VSS Unity" uzay aracının taşıyıcı araçla yaklaşık 45 bin fit irtifaya erişmesi, ardından hibrit roket motorunun ateşlenmesiyle yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Roket motorunun yanmayı bitirdiği andan itibaren, serbest düşüş fazına geçmesi ve bu andan itibaren mikro yer çekimi koşullarının oluşması bekleniyor.

Yaklaşık 3 dakika sürecek serbest düşüş fazından sonra aracın atmosfere tekrar giriş yaparak kalktığı piste doğru süzülerek inmesi öngörülüyor.

Uzaya gidişte ve dönüşte sorunsuz ve güvenli bir yolculuğun sağlanması için uçuşa iki uzman pilot liderlik ediyor.

İlk uçuşunu 2018'de yaptı

VSS Unity, ilk uzay uçuşunu 13 Aralık 2018'de gerçekleştirdi. Bu uçuşta, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkan araç ilk kez uzaya ulaştı. 22 Şubat 2019'da gerçekleşen ikinci uçuşta, Virgin Galactic'in iki pilotun yanı sıra bir mürettebat üyesi yer aldı.

Spaceport tesisinden yapılan ilk uçuş olan ve 22 Mayıs 2021'de gerçekleşen "Unity 21" uçuşunda da uçuş sistemi test edilmeye devam edildi.

Virgin Galactic'in ilk tam mürettebatlı uzay uçuşu olan "Unity 22" ise 11 Temmuz 2021'de yapıldı. Bu uçuşa üç şirket çalışanının yanı sıra Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson da katıldı.

Ticari hizmet başlamadan önce tam uzay uçuş sistemi ve astronot deneyiminin son değerlendirmesi 25 Mayıs 2023'te gerçekleşen "Unity 25" uçuşuyla yapıldı.

Virgin Galactic'in ücretli yolcularla düzenlediği ilk ticari uzay uçuşu "Galactic 01" ise 29 Temmuz 2023'te gerçekleşti.

Virgin Galactic, yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine yöneldi

Atasever'in katılacağı "Galactic 07" uçuşu, VSS Unity'nin son ticari uçuşu olması açısından önem taşırken, Virgin Galactic'in kaynaklarını 2026'da hizmete girmesi hedeflenen yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine adadığı dönemde tarihi bir dönüm noktası olacak.

Virgin Galactic, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Delta sınıfı uzay gemileri için Güney Kaliforniya'da yeni bir sistem entegrasyon tesisi açtığını duyurmuştu.

Açıklamada, Delta sınıfı uzay gemilerinin, "VSS Unity"nin aylık kapasitesinin 12 katı kapasiteyle ayda 8 uzay görevini gerçekleştirebilecek şekilde inşa edildiği aktarılmıştı.