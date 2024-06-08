Beşiktaş'tan Vedat Muriqi atağı

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u göreve getirmesiyle birlikte kadroya yapılacak takviyeler için transfer çalışmalarına hız verdi.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Vedat Muriqi'ye Beşiktaş'ın talip olduğu öne sürüldü.

La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi için siyah-beyazlıların kiralama formülü uygulayabileceği kaydedildi.

Öte yandan Kosovalı golcünün Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın yanısıra tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın da Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü.

30 yaşındaki forvet bu sezon Mallorcai le 33 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.