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Araba alacaklar dikkat: Yüzde 40 ek vergi kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi getirildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 10:01, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:03
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Araba alacaklar dikkat: Yüzde 40 ek vergi kararı

Türkiye, Çin'den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.

Bununla birlikte düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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