Aziz Yıldırım'dan seçim protestosu: Kongreden ayrıldı!

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, yeni 3 yıllık dönemde Fenerbahçe'nin başkanının belli olacağı 2 günlük Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde Ülker Arena'dan ayrılma kararı aldı.

Vefa Küçük ve Şekip Mosturoğlu arasında el kaldırma usulü gerçekleşen Divan Kurulu seçimi için "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu" ifadesini kullanan Yıldırım, "Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir." diyerek Ülker Arena'dan ayrıldı.

Ne olmuştu?

El kaldırma usulü yapılan ve 2 günlük seçimli kongreyi yönetecek ismin seçildiği oylamada, adı mevcut başkan ve aday Ali Koç ile anılan Vefa Küçük kazanmış, Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Şekip Mosturoğlu ise çok az farkla seçimi kaybetmişti.