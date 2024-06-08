Sınav saatinde elektrik kesildi! Okul önünde tartışma çıkı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında bilinmeyen nedenle kesilen elektrik, velilerin tepkisine neden oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 12:41, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:42
Ferahimşalvuz Mahallesi'nde TOBB Teknik Anadolu Lisesi'nin bilinmeyen nedenle elektriği kesildi. Yetkililerin haber vermesi üzerine ekipler, okula seyyar jeneratör getirdi.
Ekipler, çalıştırılacak jeneratörün devreye girmesiyle sınavdaki öğrencilerin konsantrasyonunun bozulacağı gerekçesiyle devreye almadı. Velilerle ekipler arasında tartışma yaşandı. Çocukları sınavda olan veliler, yaşananlara tepki gösterdi