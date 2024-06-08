Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a: 'Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?'

Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı şöyle konuştu:

"Şahsıma atılmadık çamur kalmadı. Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdim, ona cevap vermek istemiyorum. Siz kalkıp, 'Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz Fenerbahçe'yi, Mourinho'yu ve menajerini suçlamış oluyorsunuz. Hocamız Mourinho beni aradı ve 'Bu olanlar doğru mu?' dedi. Ben de 'evet' dedim Son derece üzüldü. Daha gelmeden şu tribünlerin kucakladığı Mourinho'ya çamur atmayı başardınız. Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?"

Acun Ilıcalı'nın konuşması gelen tepkiler nedeniyle bir süreliğine bölündü.

ACUN ILICALI: "RAKİPLERE KORKU SALALIM, BİZ EN BÜYÜĞÜZ"

Acun Ilıcalı konuşmasının devamında "Birbirimize değil rakiplerimize korku salalım. Biz en büyüğüz" dedi ve "Fenerbahçe sen çok yaşa" diyerek tezahürata başladı.

Acun Ilıcalı son olarak "Başkanımız söz vermiyor ama ben veriyorum, burada dünyanın en büyük eğlencesini düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.