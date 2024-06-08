Kurban satıcıları sahte paraya karşı bilgilendirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda satıcıları bilgilendirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 15:45, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:46
Emniyet ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen hayvan pazarlarında satıcıları sahte para konusunda ikaz etti.
Satıcıları yankesicilere ve dolandırıcılara karşı uyaran ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı anlattı.
Mali Şube ekiplerinin kurban pazarlarında yaptıkları bilgilendirmelerin Kurban Bayramı'na kadar süreceği öğrenildi.