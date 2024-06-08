Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya gözaltı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis, B.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.K.'nin Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

İddiaya göre, rehber öğretmeninin konuştuğu D.K., babası B.K.'nin (39), kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmen, durumu polise bildirdi.

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