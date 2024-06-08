Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde annesinin kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 16:09, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:10
Ş.K'nın (43) kullandığı traktör, Çayköy'deki bahçede devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör altında kalan E.K. (8) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan anne Ş.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.