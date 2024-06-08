Ankara'da sağanak sele döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri, alt geçitler ile cadde ve sokakları su bastı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 16:28, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:31
Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.
Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.
Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.
Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.
Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.