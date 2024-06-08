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Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampına havadan ve karadan saldırı yoğun saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 94 kişinin öldüğü ve en az 200 yaralı olduğu belirtildi. Yaralıların getirildiği Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun "felaket" olduğu vurgulandı. İşgal ordusu onlarca savaş uçağı, drone ve helikopterle bölgeye saldırırken aynı zamanda tanklar sivillerin evlerini bombalıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 16:59, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:56
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Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampına "benzeri görüşmemiş bir saldırı" başlattığı duyuruldu.

Saldırıda en az 94 kişişnin öldüğü ve 200 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların getirildiği Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun "felaket" olduğu vurgulandı.

"SOKAKLARDA CANSIZ BEDENLER VAR"

Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Nuseyrat kampına barbar ve acımasız bir saldırı başlatıp doğrudan sivilleri hedef aldı. Sokaklarda onlarca cansız beden ve yaralı var. Bombardımanın yoğunluğu nedeniyle ambulanslar ve sivil savunma ekipleri bölgeye ulaşamıyor" ifadelerine yer verildi.

İşgal ordusu onlarca savaş uçağı, drone ve helikopterle saldırı başlatırken aynı zamanda tanklar sivillerin evlerini bombalıyor.

BÖLGEDEKİ TEK HASTANE ZOR KOŞULLAR ALTINDA

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, "El Aksa Hastanesi'nin kurtarılması için uluslararası topluma acil çağrı" yaptı. hHastanenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için tıbbi malzemeye ihtiyacı olduğunu söyledi

El Aksa Şehitleri Hastanesi bölgedeki tek hastane olup şu anda sadece bir elektrik jeneratörüyle çalışmayı sürdürüyor. Hastane, binlerce kişiye hizmet veriyor ve bu kadar çok sayıda can kaybı ve yaralıyı barındıramıyor.

Açıklamada yaralılar için, "Haftalardır dolu olan bu hastanenin rahatlatılması ve bölgedeki sağlık durumunun iyileştirilmesi için uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve tüm uluslararası kuruluşlara acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'in Nuseyrat'a ve bölge geneline yönelik saldırısının kınandığını vurgulanan açıklamada, "Sivillere, çocuklara, kadınlara ve evlere yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Onlarca masum sivilin kanı döküldü. Uluslararası toplumdan ve tüm uluslararası kuruluşlardan İsrail işgalinin sürdürdüğü bu vahşi saldırıyı, soykırım savaşını acilen durdurmalarını talep ediyoruz" denildi.

İsrail ordusu, 2 gün önce Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulu hedef almış, 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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